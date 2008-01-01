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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 18 августа

  Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы тихой, безветренной и солнечной погодой. На небе ни одного облачка. На главной метеостанции города в 9 часов утра было +19, чуть теплее, +19.4 градуса в районе МГУ, в Тушино на градус прохладнее. Самая высокая температура +20.6 градуса в центре Москвы, на Балчуге, а в районе ТСХА столбик термометра лишь приближается к отметке +18 (+17.6 градуса). Атмосферное давление пониженное, относительная влажность воздуха в пределах нормы, 59%. / meteonovosti.ru /
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+22
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19 авг.
+25
Пн.
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+26
Вт.
21 авг.
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Абадан		 -4
Оруро

некомфортное место: Жичжао
комфортное место: Джельфа

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