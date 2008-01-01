

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выходные дни в Санкт-Петербурге с дождем и похолоданием



ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 18 августа



В то время как в Средней полосе России погодой "заправляет" обширный антициклон, в Северной столице и областях северо-запада будет ощущаться влияние атмосферных фронтов мощного северного циклона. В Санкт-Петербурге вечером в субботу, 18 августа, местами соберется кратковременный дождь. Но воздух перед дождем успеет прогреться до 25 градусов. В воскресенье дождь уже может быть и ночью и днем, причем днем в зоне атмосферного фронта умеренный и с грозой. Температура днем несколько ниже, всего 20..22 градуса. В первый рабочий день на следующей неделе, 20 августа, прохладная погода сохранится, с температурой около 20 градусов, велика вероятность кратковременного дождя. Не забудьте про зонтики! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



