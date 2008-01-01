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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:54 Суббота, 18 августа



Предстоящим днём характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием отрога азорского антициклона, который обеспечит Московию сухой и по-настоящему летней погодой, а ещё более приятным является тот факт, что этот комфорт нас ожидает именно в выходные дни.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 17 августа ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23..25 градусов, по области 20..25. Ветер слабый.



В целом сохранится индифферентный характер погоды. Основные метеопараметры в пределах климатической нормы. Такие погодные условия являются комфортными, они не оказывают нагрузки на организм и не вызывают метеопатических реакций. Следует отметить, что в таких погодных условиях улучшается самочувствие людей с заболеваниями бронхов и легких, опорно-двигательного аппарата. Уходящие теплые, комфортные летние дни следует использовать с пользой для организма, находить время для активного (если нет противопоказаний) отдыха на свежем воздухе. Утренние часы, когда воздух свежий и чистый - наиболее благоприятное время для длительных терренкуров, занятий спортом, процедур климатотерапии. Все это оказывает положительное действие на различные функции организма, повышает адаптационные резервы и улучшает общее состояние при повышенной метеочувствительности.



18 августа ожидается слабо возмущенный геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /



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