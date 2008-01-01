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Новости погоды

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В Башкирии первые заморозки

ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 17 августа

  Волна прохладного воздуха распространится в ближайшие выходные дни в заволжские районы. Прохладные ночи с первыми заморозками намечаются в Башкирии. В ночь на 18 августа при прояснениях в северных и горных районах ночная температура может понижаться до 0..-5 градусов, на почве заморозки до -2 градусов. Ночи на 19 и 20 августа тоже будут холодными. Минимальная температура ожидается в горных и пониженных местах в воздухе и на поверхности почвы 0..-3 градуса. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов. Средняя суточная температура при этом ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /
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