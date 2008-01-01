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Новости погоды

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В Поволжье выходные дни будут прохладными

ИА "Метеоновости" / 12:55 Пятница, 17 августа

  Атмосферный фронт, связанный с северным циклоном, проходит в конце недели Приволжские районы. И там постепенно холодает. В Кирове температура 16 августа днем была всего 17 градусов, при этом прошли дожди. В Нижнем Новгороде тоже стало не так тепло, днем термометры показали +21 градус, два последних дня были тоже с дождем. Теплая, летняя погода держалась еще накануне, в четверг, 16 августа южнее Казани. В Самаре и Саратове было +30 градусов. И дождя там не отмечалось. Но сегодня атмосферный фронт опустится с севера до широты Самары, и там пройдут кратковременные дожди с грозами.

Жара будет ослабевать. На берегах Волги 18 августа днем 18..24 градуса. Эти показатели считаются ниже климатической нормы на 1-3 градуса. С воскресенья, с 19 августа за счет антициклона температура пойдет на повышение. В Среднем Поволжье дневная температура будет повышаться до 21..26 градусов. Тогда как на севере Поволжья температура воздуха пока существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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