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Новости погоды

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На Алтае жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 12:33 Пятница, 17 августа

  С 17 августа до середины будущей недели (21 августа) в Алтайском крае установится и продержится аномально жаркая погода. Температура днем будет повышаться до 30 градусов. В субботу, 18 августа местами до 31 градуса, в воскресенье и понедельник, 19 и 20 августа до 32 градусов. В отдельные дни температура будет превышать ее нормальные значения на 7-8 градусов. Причиной такой аномалии станет установление влияния местного антициклона, в котором будет циркулировать теплый воздух из прогретых районов Восточного Казахстана. Воздух будут поставлять волновые циклоны, перемещающиеся вдоль южных границ России. При жаркой погоде будут перепадать дожди. 18 августа дожди в отдельных районах с грозами и порывистым ветром до 15 м/с. 19 августа погода без осадков. 20 августа могут пройти небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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