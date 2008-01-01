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Новости погоды

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В Москву пришла пора прохладных утренников и туманов

ИА "Метеоновости" / 12:16 Пятница, 17 августа

  Как не стараются антициклоны поддерживать малооблачную солнечную погоду, но в конце августа все чаще появляются признаки приближающейся осени: и по утрам становится свежо, и туманы начинают стелиться в поймах рек.

Лето клонится к закату. Недаром говорит народная примета: "До середины августа еще лето, а затем уже осень". Дни становятся все короче, и солнцу остается все меньше и меньше времени, чтобы прогреть почву и воздух. И ночью, особенно малооблачной, воздух охлаждается все сильнее и сильнее. И контрасты между ночью и днем становятся с каждым днем все больше.

И сегодня, 17 августа, в зоне обширного антициклона, суточный ход температуры воздуха даже в центре города составит 8-10 градусов. В выходные дни максимальная температура воздуха станет достигать 25..27 градусов, а суточный ход температуры превысит 10 градусов.

Наступает время прохладных утренников и туманов. Утром 17 августа редкие туманы уже наблюдались в окрестностях столицы. В Волоколамске под утро видимость ухудшалась до 200 метров, в Наро-Фоминске, Можайске и Дмитрове тоже отмечался туман с видимостью до 500 метров. Туманы отмечались в Тверской, Ивановской и Костромской области. Вероятность туманов в центре России сохранится и по утрам в выходные.

Ночи становятся заметно прохладнее. В Ярославской и Костромской области температура уже понижалась до 3 градусов. И в столичной области в ночь на субботу и воскресенье температура воздуха будет местами понижаться до 6 градусов. Наиболее холодными останутся Черусти, Истра и Талдом. / meteonovosti.ru /
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