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В районе Тикси очень тепло



ИА "Метеоновости" / 11:11 Пятница, 17 августа



16 августа рекордом максимальной температуры отметился приполярный поселок Тикси. Там температура повысилась до 20,1 градуса, тогда как предыдущий максимум для середины августа был немного скромнее, 19,8 градуса за 1966 год.



Тепло принес с южным ветром из континентальных районов волновой циклон, который перемещается вдоль арктического побережья. В ближайшие сутки очередной волновой атмосферный фронт принесет очередную порцию тепла, температура может достигнуть отметки +19 градусов. И в дальнейшем, 19 и 20 августа местами тоже может быть 15..20 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы. Так, что короткое северное лето еще не сдает свои позиции! / meteonovosti.ru /



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