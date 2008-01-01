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Новости погоды

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Якутию зальют дожди, на востоке пройдет мокрый снег

ИА "Метеоновости" / 11:04 Пятница, 17 августа

  В выходные дни Якутию будут бороздить циклоны. Один из них, с запада, уже принес сильные дожди. В районе Мирного выпало за прошедшие сутки, 16 августа 40 мм осадков, что почти равняется месячной норме осадков (норма августа 47 мм). 18 августа на западе будут продолжаться дожди, местами сильные с грозами и порывистым ветром до 15 м/с. А вот, до центральных районов циклон пока не дошли. И в Якутске не было дождей, аж! с 12 августа. Но уже в пятницу, 17 августа может пройти кратковременный дождь и в других районах Якутии, а не только в южных. На северную половину Республики будут оказывать влияние волновые атмосферные фронты, которые протянулись в широтном направлении. В субботу, 18 августа днем на юге, в центре и на Нижней Лене пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, порывы ветра ожидаются до 15 м/с. На юго-западе днем всего 11:16 градусов, на западе и востоке 19:24 градусов. В воскресенье и понедельник, 19 и 20 августа на востоке Якутии дожди будут сопровождаться мокрым снегом и порывистым ветром 9-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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