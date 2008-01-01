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Дождливо на дальневосточных островах и Камчатке



ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 17 августа



Циклон с континентальной части, который заливал дождями Приморье, вышел накануне выходных дней на юг Курильской гряды. Он отметился дождями разной интенсивности от небольших до сильных. На южных островах Курильской гряды местами выпало до 62 мм осадков.



В пятницу, 17 августа на юге Курильской гряды будут продолжаться сильные дожди с порывистым ветром 16-21 м/с. Дальнейший путь циклона пройдет вдоль Курильских островов в сторону Камчатки.



В Камчатском крае на юге 18 августа ветер 17-22 м/с (на юго-западном побережье до 25 м/с), 19 августа сильный дождь и на юге и на севере края. / meteonovosti.ru /



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