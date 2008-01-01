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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 17 августа



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 6 по 16 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 11 и 15-16 августа зарегистрированы небольшие возмущения.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 17-25 августа солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 17 августа. / meteonovosti.ru /



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