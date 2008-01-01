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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:57 Пятница, 17 августа



Ненастный циклон, "погостив" в столице и области два дня, отправился за Урал. На смену ему, в столичный регион, "заглянул" погожий антициклон. При переменной облачности ожидается сухая и теплая погода. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 753 мм рт ст, что выше нормальных значений. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 23..25, по области до 20..25 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность около 40%. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 2-3 градуса.



Погода порадует жителей Москвы теплом и солнцем. Температура, влажность и содержание кислорода в приземном слое атмосферы в пределах нормы, это щадящие, комфортные внешние условия для метеозависимых людей с болезнями суставов и позвоночника, бронхо-легочной системы. Также в такие дни гораздо лучше чувствуют себя люди с нарушением терморегуляции, для которых жаркая погода является причиной обострения заболеваний и резкого ухудшения общего состояния, а иногда недомогание и ухудшение состояния отмечаются при жаркой и душной погоде у практически здоровых людей. Однако не для всех метеочувствительных людей погода в этот день будет благоприятной. Рост атмосферного давления и прогнозируемый возмущенный геомагнитный фон формируют неблагоприятное сочетание внешних параметров и могут оказывать негативное влияние, а именно, способствовать появлению метеопатических реакций у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, неврозами и психо-эмоциональными нарушениями. Чаще всего в группе риска оказываются люди с синдромом хронической усталости, вегето-сосудистой дистонией, гипо- и гипертоники, перенесшие различные сосудистые нарушения. / meteonovosti.ru /



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