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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 16 августа



В 15 часов в Москве облачная погода местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20..21 градус, Северном 19..20 градусов, Северо-восточном 18..20 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 20..21 градус, Южном 20..21 градус, Юго-западном 20 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 19 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19..23 градуса. / meteonovosti.ru /



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