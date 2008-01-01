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Новости погоды

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О тропических циклонах Северного полушария

ИА "Метеоновости" / 14:00 Четверг, 16 августа

  Сезон тропических циклонов в северном полушарии в разгаре. Причем особенно активно он протекает на востоке Тихого океана.

Вот и на сегодняшний день здесь насчитывается 3 тропических шторма. Один из них "BEBINCA" из залива Бакбо направляется в Южно-Китайское море. Давление в центре составляет 985 гПа, скорость составляет 45 с порывами 65 узлов. 18 августа он станет тропической депрессией. Второй тропический шторм "RUMBIA" с давлением в центре 992 гПа, скорость ветра достигает 35 с порывами 50 узлов. Но уже в субботу он станет тропической депрессией. Третий из штормов "SOULIK", давление в центре 998 узлов, скорость ветра 35 с порывами 50 узлов. К воскресенью он достигнет стадии тайфуна, скорость ветра составит 70 с порывами 100 узлов.

На западе Тихого океана тоже находится тропический циклон "LANE" давление в центре 1003 гПа, скорость ветра 35 с порывами 50 узлов. К 18 часам Гринвича 16 августа он достигнет стадии сильного тропического шторма, а 17 августа к 06 часам Гринвича - урагана. И 19 августа в 06 часов Гринвича скорость ветра составит 105 с порывами 130 узлов.

В Атлантическом океане тоже сформировался тропический шторм "ERNESTO". Давление в центре 1003 гПа, скорость ветра 45 с порывами 55 узлов. В субботу в 06 часов Гринвича он достигнет стадии урагана, скорость ветра возрастет до 70 с порывами 85 узлов. Но двое суток спустя, 19 августа в 06 часов Гринвича, он разрушится. / meteonovosti.ru /
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