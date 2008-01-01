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Новости погоды

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На юге Камчатки и Курильской гряды дождливо

ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 16 августа

  Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся по югу Курильской гряды и Камчатки, отметился дождями разной интенсивности и продолжительности. На юге Курильской гряды местами выпало до 20 мм, на юге Камчатского края до 19 мм.

В предстоящие сутки очередной волновой циклон выйдет на юг Курильской гряды, а вместе с ним и зона сильных дождей, которые будут сопровождаться сильным ветром в порывах 16-21 м/с. Циклон отправится к югу Камчатки. По пути своего следования в ночь на 18 августа дожди будут продолжаться на юге гряды, а днем они уже охватят север Курильских островов. В воскресенье 19 августа, на юге Курил, в тылу циклона, дожди прекратятся, а на севере по-прежнему с дождями при ветре в порывах 14-19 м/с.

На Камчатке, в последний рабочий день на уходящей неделе, в тылу циклона, дожди ослабеют и пройдут местами. После непродолжительного перерыва, очередной циклон приблизится со стороны севера Курильской гряды. В субботу, на юге Камчатки опять небольшие, местами умеренные дожди, на юго-восточном побережье ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, на юго-западном побережье до 22 м/с. В воскресенье, когда выйдет центр циклона, дожди уже местами ожидаются сильные. / meteonovosti.ru /
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