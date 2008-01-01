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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 16 августа



В 12 часов в Москве облачная погода местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..20 градусов, Северном 17..19 градусов, Северо-восточном 17..19 градусов, Восточном 18..19 градусов, Юго-восточном 19..20 градусов, Южном 19..20 градусов, Юго-западном 19..20 градусов, Западном 18..19 градусов, Северо-западном 17..18 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 17 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 18..22 градуса. / meteonovosti.ru /



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