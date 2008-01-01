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О прошедших дождях в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:47 Четверг, 16 августа



Накануне столичный регион пересек холодный атмосферный фронт атлантического циклона, совершивший марш-бросок из Прибалтики на север Центрального округа. Влияние фронта начало сказываться после 17 часов. Везде прошли дожди разной интенсивности и продолжительности. В Москве на опорной станции, ВДНХ, выпало 14 мм. А вот в 2016 году 15 августа на главную метеостанцию города вылилось рекордное количество осадков, 88 мм при норме в 77, что является и по сию пору суточным абсолютным максимумом. Меньше всего дождей зафиксировано на автоматической станции в районе Ленинградского шоссе, владение 77, всего-навсего 1.7 мм. Больше всего дождей досталось центру города, на Балчуг вылилось 20 мм, то есть одна треть от месячной нормы, которая составляет 69 мм. В районе МГУ выпало 17.5 мм при норме в 74 мм. Сильные дожди в районе Магистральной улицы и в центре местами сопровождались градом и порывистым ветром.



Дожди разной интенсивности и продолжительности отмечались и в Московской области. На Горки Ленинские вылилось больше всего небесной влаги, 18 мм, в Долгопрудном, железнодорожном и Подосинках 13 мм. А вот в Талдоме дождик даже не прибил пыль, выпало 0.5 мм. / meteonovosti.ru /



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