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В выходные дни в Москве солнечно, тепло и ни капли дождя



ИА "Метеоновости" / 11:56 Четверг, 16 августа



погода продолжит радовать жителей столицы теплом и солнцем.



В выходные дни погоду на московской земле будет определять антициклон, сформировавшийся над Белым морем. Погода обещает быть днем солнечной и теплой, а ночи становятся более прохладными. И приходит время утренних туманов.



В пятницу, последний рабочий день на уходящей неделе, с усилением влияния антициклона, атмосферное давление будет расти и превысит норму на 7 единиц. При переменной облачности осадков не ожидается, в ранние утренние часы в Москве около 14, по области 10..15 градусов, днем в столице 23..25, в Подмосковье 20..25 градусов, ветер северо-восточный 3-8 м/с.



В субботу характер погоды существенно не изменится, как и температурный режим, лишь в ночные и ранние утренние часы в Подмосковье местами будут стелиться густые туманы.



В воскресенье, на западной, теплой, периферии антициклона, сохранится теплая погода, без осадков. Ночью при переменной облачности в Москве 12..14, по области 10..15, но местами в пониженных формах рельефа температура понизится до 6 градусов, а днем при южном ветре и солнце температура в столице повысится до 24..26, в Подмосковье 22..27 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 3 градуса.



Лето продолжается, погода комфортная для отдыха и в городе и на природе! / meteonovosti.ru /



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