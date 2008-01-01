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Новости погоды

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Жаркий воздух "вклинился" на юго-восток Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 16 августа

  Атлантический циклон, чей центр накануне совершил марш-бросок из Латвии на север Центрального округа, одарил большую часть территории теплом. Среднесуточная температура воздуха в северной половине была в пределах климатической нормы, а в южной превысила на 2-4 градуса. До рекордных значений дело не дошло, но в ряде регионов было зафиксировано +30, которым и достался теплый сектор циклона.

В Калужской, Тульской областях столбик термометра добрался до отметки +30.

В столичном регионе температура была разной. В Москве она колебалась от 24 до 26 градусов.

В Подмосковье разброс температуры был более заметный. В Солнечногорске было +21.8, в Луховицах воздух разогревался до +28.5 градуса, в Кашире до +29.5. Но самая высокая температура +30.4 градуса наблюдалась в Зарайске, в Серебряных Прудах еще выше, +30.7. / meteonovosti.ru /
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