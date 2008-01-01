Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
16 августа 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Опасное явление погоды в Московской области

ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 16 августа

  Накануне холодный атмосферный фронт пересек столичный регион. Наибольшую активность он проявил на западе Подмосковья. Так, в Можайске за 2 часа выпало 60 мм!!!, выпадал град, гремели грозы, а ветер усиливался в порывах 20 м/с. За сутки в городе налило 61 мм при норме в 74.

За всю историю наблюдений за погодой, в Можайске это 5 случай, когда суточная сумма осадков превышает 60 мм. Максимальное количество осадков за сутки зафиксировано в 2004 году, 4 июля налило 66 мм, что близко к абсолютному максимуму по осадкам. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Чт.
16 авг.
+23
Пт.
17 авг.
+24
Сб.
18 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ахваз		 0
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Батьлонгви
комфортное место: Красная Поляна

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100