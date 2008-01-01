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Опасное явление погоды в Московской области



ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 16 августа



Накануне холодный атмосферный фронт пересек столичный регион. Наибольшую активность он проявил на западе Подмосковья. Так, в Можайске за 2 часа выпало 60 мм!!!, выпадал град, гремели грозы, а ветер усиливался в порывах 20 м/с. За сутки в городе налило 61 мм при норме в 74.



За всю историю наблюдений за погодой, в Можайске это 5 случай, когда суточная сумма осадков превышает 60 мм. Максимальное количество осадков за сутки зафиксировано в 2004 году, 4 июля налило 66 мм, что близко к абсолютному максимуму по осадкам. / meteonovosti.ru /



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