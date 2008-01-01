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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:13 Четверг, 16 августа



В Москве уже чувствуется приближение осени - лето заканчивается, дни стали заметно короче, ночи холоднее, да и дожди зачастили. Но на этом сюрпризы погоды не заканчиваются. И за много лет их накопилось немало. Например, в далеком 1897 году, под утро было холодно, как в октябре, всего +2 градуса. А в 1954 году день был жарким, в послеполуденные часы воздух прогрелся до 32,4 градуса. Ливнем запомнился это день в 1968 году, когда выпало 42,1 мм осадков - больше половины месячной нормы. Случались и сильные ветры, в порывах до 17 м/с, в 1986 году, а в 1976 году столицу накрыл густой туман, в 2006 году гремели грозы.



В прошлом, 2017 году, было теплее обычного на градус. Ночью термометры показали 10,2 градуса, а днем 24,6, осадков не было вовсе.



Сегодня днем воздух прогреется до 22..24 градусов, при переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. / meteonovosti.ru /



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