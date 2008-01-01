

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:17 Четверг, 16 августа



В тыловой части циклона, центр которого сместится на восток ЕТР, ожидается местами кратковременный дождь. При северо-западном ветре, скорость которого составит 5-10 м/с, температура воздуха составит 22..24 градусов в столице, и 20..25 градусов по области. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня его значение достигнет 749 мм рт ст, что чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.



Несмотря на небольшое понижение температуры, погода в Московском мегаполисе по температурно-влажностному режиму и содержанию кислорода в воздухе довольно комфортная, что, прежде всего, хорошо для людей метеозависимых и у которых имеется предрасположенность к непереносимости и ухудшению самочувствия при жаркой и душной погоде, а также для лиц с хроническими заболеваниями в патогенезе которых лежит кислородная и дыхательная недостаточность, с ослабленными или нарушенными механизмами термоадаптации.



Для них такая погода является благоприятной и хорошей возможностью для длительных прогулок на свежем воздухе, для занятий спортом и лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, что поможет восполнить кислородный дефицит в организме, уменьшить проявления гиподинамии, а также это путь к повышению защитных сил организма, к активному образу жизни и самое главное, снижению повышенной чувствительности к колебаниям метеопараметров.



Для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, склонных к частым приступам мигрени или спастическим реакциям, с вегетативными и эмоциональными расстройствами в этот день неблагоприятным внешним фактором, который может вызвать развитие метеопатических реакций и симптомов недомогания, может стать неустойчивый геомагнитный фон.



В этом случае тоже поможет сама погода - постараться найти время на прогулки в лесной или парковой зоне, принять солнечные или воздушные процедуры, нормализовать нервную систему и улучшить самочувствие помогут водные процедуры - контрастный душ, ванны с комфортной температурой (36-37 градусов) с добавлением сборов летних трав, морской соли или экстракта хвои. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



