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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 15 августа
Погоду в Москве и область будет определять близость атмосферного фронта атлантического циклона. При облачности с прояснениями соберется дождь, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 19..21 градус, по области 17..22. Ветер юго-западный, 5-10м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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