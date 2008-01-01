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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 15 августа



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами дождь, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22..24 градуса, Северном 22..24 градуса, Северо-восточном 21..23 градуса, Восточном 21..23 градуса, Юго-восточном 20..23 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 21..23 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы дождь, местами гроза, температура воздуха 22..25 градусов, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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