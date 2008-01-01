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Иркутская область во власти атмосферных фронтов



ИА "Метеоновости" / 13:35 Среда, 15 августа



Ливневые дожди обрушились 14 августа на Иркутскую область. В отдельных районах дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. Порывы ветра достигали 20 м/с, а количество осадков на многих станциях превысило 40 мм. Наибольшее количество небесной влаги, 79 мм, выпало в Ершово. Ливневые осадки прошли на холодном фронте циклона с центром над севером Иркутской области.



16 августа атмосферное давление в Иркутской области начнет расти - циклонический вихрь сместится к северо-востоку, уступая место антициклону. Но атмосферные фронты не дадут забыть о себе. В западных районах и на юге области пройдут дожди, местами ливни и грозы. Очень сильные дожди и ливни ожидаются в северных районах, возможен даже град. Ветер в порывах будет усиливаться до 17 м/с, температура воздуха днем 18..23 градуса, при облачности 10..15. / meteonovosti.ru /



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