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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 15 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 10м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22..24 градуса, Северном 21..24 градуса, Северо-восточном 22..23 градуса, Восточном 22..23 градуса, Юго-восточном 22..23 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 22 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, гроза, температура воздуха 21..24 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+23
Чт.
16 авг.
+23
Пт.
17 авг.
+24
Сб.
18 авг.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Амара		 -4
Оруро

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Бейкерсфилд

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