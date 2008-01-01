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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 15 августа



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 10м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22..24 градуса, Северном 21..24 градуса, Северо-восточном 22..23 градуса, Восточном 22..23 градуса, Юго-восточном 22..23 градуса, Южном 21..23 градуса, Юго-западном 22 градуса, Западном 21..23 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, гроза, температура воздуха 21..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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