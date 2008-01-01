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Атлантический циклон хозяйничает в Прибалтике



ИА "Метеоновости" / 13:04 Среда, 15 августа



В минувший день, 14 августа, на пути следования циклонического вихря с Атлантики оказались страны Балтии. Дожди прошли в Эстонии, выпало до 12 мм осадков. В Латвии осадков было больше, до 14 мм. Но основной удар стихии пришелся на Литву. Здесь только грозовыми дождями дело не обошлось. Количество осадков в стране достигало 20 мм, а ветер в порывах усиливался до 21 м/с.



Но уже 16 августа погода начнет налаживаться. Прибалтика окажется в антициклоне. Дожди прекратятся, из-за облаков покажется солнце. Днем воздух в Латвии и в Литве прогреется до 20..25 градусов, в Эстонии местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем термометры покажут 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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