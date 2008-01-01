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Новости погоды
К Москве приблизился грозовой фронт
ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 15 августа
В Москве и области с 14 до 18 часов ожидается ухудшение погодных условий: местами пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град. Ветер в порывах достигнет 13-18 м/с. Сильные осадки и порывистый ветер будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Сначала погода испортится в западных районах Москвы, а затем и на востоке столицы. / meteonovosti.ru /
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