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К Москве приблизился грозовой фронт



ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 15 августа



В Москве и области с 14 до 18 часов ожидается ухудшение погодных условий: местами пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град. Ветер в порывах достигнет 13-18 м/с. Сильные осадки и порывистый ветер будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Сначала погода испортится в западных районах Москвы, а затем и на востоке столицы. / meteonovosti.ru /



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