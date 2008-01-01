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Новости погоды

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На острове Визе аномально высокая температура

ИА "Метеоновости" / 12:39 Среда, 15 августа

  Температура воздуха на Таймыре и на островах превышает привычные показатели на 4-6, а в континентальных районах полуострова и на 8 градусов. Теплый воздух поступает в регион в теплых секторах атлантических циклонов. 14 августа на острове Визе вновь обновился температурный максимум, воздух в середине дня прогрелся до 6,2 градуса. Недавний рекорд, 5,6 градуса, остался в 2015 году.

16 августа температура воздуха на острове понизится - регион окажется в тыловой части циклона. Пройдут небольшие дожди, преобладающая температура 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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