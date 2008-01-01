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Новости погоды

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Курортный сезон продолжается

ИА "Метеоновости" / 12:23 Среда, 15 августа

  Август заканчивается, но курортный сезон в полном разгаре. И не только на курортах Средиземноморья.

На Пиренеях погоду буде определять восточная периферия Азорского антициклона. В Португалии без осадков, при свежем ветре днем 25-30 градусов, температура воды в районе Порту 17 градусов. В Испании возможны кратковременные дожди, преобладающая температура ночью 16..21 градус, днем 25..30, на юге до 34 градусов, вода у берегов Малаги 23 градуса, у Барселоны 24, в Валенсии 26 градусов.

В Италии и странах Адриатики из-за атмосферного фронта неустойчивая погода с лиными и грозами, воздух днем прогреется до 27..32 градусов.

На Балканах и в Турции сухо и жарко, днем до 32..36 градусов, температура воды в районе Антальи 28 градусов, в Бодруме 24 градуса. В Болгарии погода более комфортная, днем 22..27 градусов и тоже без осадков, температура вода у берегов Варны 26 градусов, на Золотых песках 23 градуса.

На Российских курортах погода вполне летняя. В Крыму без осадков и очень тепло, 27..32 градусов, на южном берегу до 35, вода в море комфортна для купания, 25..26 градусов.

На Черноморском побережье осадков не ожидается, но ветрено, температура воздуха ночью 18..23 градусов, днем 27..33, а вода в море прогрелась до 26..27 градусов.  / meteonovosti.ru /
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