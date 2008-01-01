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Новости погоды

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В Приморье снова дожди

ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 15 августа

  Проливные дожди, обрушившиеся на Приморский край, стали причиной подтопления отдельных участков дорог в Пограничном районе и в Уссурийском городском округе. Подтопленные участки перекрыты для движения транспорта. Работы по восстановлению проезда начнутся после спада воды. 14 августа в Приморье вновь прошли очень сильные дожди, количество осадков достигало 57 мм. Выпавшие осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта.

16 августа Приморский край окажется на пути следования еще одного атмосферного фронта. И снова не обойдется без грозовых дождей и порывистого ветра. 17 августа атмосферные фронты перестанут терзать регион, атмосферное давление подрастет, осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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