

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье снова дожди



ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 15 августа



Проливные дожди, обрушившиеся на Приморский край, стали причиной подтопления отдельных участков дорог в Пограничном районе и в Уссурийском городском округе. Подтопленные участки перекрыты для движения транспорта. Работы по восстановлению проезда начнутся после спада воды. 14 августа в Приморье вновь прошли очень сильные дожди, количество осадков достигало 57 мм. Выпавшие осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта.



16 августа Приморский край окажется на пути следования еще одного атмосферного фронта. И снова не обойдется без грозовых дождей и порывистого ветра. 17 августа атмосферные фронты перестанут терзать регион, атмосферное давление подрастет, осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



