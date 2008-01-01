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Новости погоды

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Рекордное количество осадков выпало на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 15 августа

  На юге Сибири, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, очень активны атмосферные фронты. Именно с ними в регионе связаны сильные дожди. Количество выпавших осадков в отдельных районах доходило до 50 мм, но, тем не менее, эти значения рекордными не стали. 14 августа в Абакане перекрыт абсолютный максимум осадков. В городе выпало 29 мм, ранее рекордным показателем считались 22 мм небесной влаги. В Кызыле количество осадков составило 13,5 (против 13,1). Еще одним городом-рекордсменом стал Минусинск, где выпало 45 мм влаги, а ранее рекордным считалось количество 21,8 мм.

16 августа на юге Восточной Сибири, в антициклоне, осадков не ожидается. А уже 17 августа вновь начнет ощущаться влияние атмосферных фронтов - пройдут дожди, в отдельных районах с грозами, усилится ветер. / meteonovosti.ru /
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