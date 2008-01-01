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Новости погоды

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Из летописи погоды в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 15 августа

  Погода в северной столице неустойчивая, часто пасмурная и дождливая. И нередко преподносит сюрпризы жителям города. Особенно в августе, самом переменчивом и непредсказуемом месяце лета. То холодом повеет, то тепло необычное придет. Так, в далеком 1884 году воздух под утро остыл до 5,4 градуса, а в 1935 году было жарко, 29,7 градуса. Сильные дожди, количество осадков составило 34,1 мм, прошли в Санкт-Петербурге в 1889 году. Это при месячной норме 83 мм.

В прошлом, 2017 году при малооблачной погоде воздух в дневные часы прогрелся до 22 градусов, а ночью было прохладно, +14 градусов.

Сегодня, 15 августа в городе на Неве пройдут дожди от небольших до умеренных, воздух прогреется до 16..18 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+22
Ср.
15 авг.
+29
Чт.
16 авг.
+23
Пт.
17 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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