

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи погоды в Санкт-Петербурге



ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 15 августа



Погода в северной столице неустойчивая, часто пасмурная и дождливая. И нередко преподносит сюрпризы жителям города. Особенно в августе, самом переменчивом и непредсказуемом месяце лета. То холодом повеет, то тепло необычное придет. Так, в далеком 1884 году воздух под утро остыл до 5,4 градуса, а в 1935 году было жарко, 29,7 градуса. Сильные дожди, количество осадков составило 34,1 мм, прошли в Санкт-Петербурге в 1889 году. Это при месячной норме 83 мм.



В прошлом, 2017 году при малооблачной погоде воздух в дневные часы прогрелся до 22 градусов, а ночью было прохладно, +14 градусов.



Сегодня, 15 августа в городе на Неве пройдут дожди от небольших до умеренных, воздух прогреется до 16..18 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



