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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:42 Среда, 15 августа



Предстоящим днём 15 августа в столичный регион опять вернется жаркая погода. В тёплом секторе циклона в дневные часы температура воздуха превысит комфортную отметку в 25 градусов, и в Москве воздух прогреется до 26..28 градусов, по области до 23..28. С максимальным прогревом воздуха в послеобеденные часы Московию будет "проходить" атмосферный фронт, который отметится кратковременными дождями, сопровождающимися кое-где и грозами. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 13-18 м/с.



Среднесуточная температура воздуха окажется на 4-5 градусов выше климатических значений, при этом будет выраженный дефицит кислорода в приземном слое атмосферы. В городских условиях гипоксический тип погоды оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, механизмы терморегуляции, особенно тяжело приходится людям старших возрастных групп с различными сопутствующими заболеваниями. Следует отметить, что очень часто недомогание, ухудшение общего самочувствия могут отмечать и практически здоровые люди, у которых в такие дни снижается умственная и физическая работоспособность, возможна быстрая утомляемость, сонливость, чаще, бессонница, чувство "нехватки" воздуха, которые могут сопровождаться и различными вегето-сосудистыми нарушениями. Кроме того, следует помнить, что при условиях погодной гипоксии необходимо избегать длительного пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим, больше пить зеленый или травяной чай, кислые морсы.



Геомагнитный фон 15 августа ожидается слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /



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