Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 14 августа
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22..26 градуса, Северном 22..25 градусов, Северо-восточном 22..24 градуса, Восточном 23..24 градуса, Юго-восточном 23..25 градусов, Южном 22..24 градуса, Юго-западном 23 градуса, Западном 23..24 градуса, Северо-западном 23..25 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 22..24 градуса. / meteonovosti.ru /