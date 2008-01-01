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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Словению

ИА "Метеоновости" / 14:06 Вторник, 14 августа

  Атмосферные фронты разгуливали по Европе. 13 августа то здесь, то там шли дожди, в отдельных районах с грозами, не обошлось и без порывистого ветра. Наибольшее количество осадков, 56 мм, выпало в столице Словении Любляне. Словения оказалась на пути следования холодного фронта. В ближайшие дни, несмотря на рост атмосферного давления, ненастная погода в Словении сохранится. До конца недели ожидаются дожди различной интенсивности и продолжительности, ночью термометры покажут 16..21 градус, днем воздух прогреется до 27..32 градусов. Среднесуточная температура будет выше привычных значений на 3 градуса. / meteonovosti.ru /
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