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В Северо-Западном районе погода испортится



ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 14 августа



Северо-Западный район окажется на пути следования очередного циклонического вихря, центр которого переберется с Ютландии на территорию Псковской области. С атмосферными фронтами этого вихря будут связаны грозовые дожди и порывистый ветер в Северо-Западном районе. 15 августа пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы, при грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с. Преобладающая температура 17..22 градуса, во Псковской области 20..25. 16 августа облаков и осадков станет меньше, днем термометры покажут 19..24 градуса. 16 августа осадков не ожидается и 21..26. / meteonovosti.ru /



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