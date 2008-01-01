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По северу ЕТР разгуливают атмосферные фронты



ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 14 августа



Очередной вихрь с Северной Атлантики принес на север ЕТР сильные дожди и порывистый ветер. За сутки центр циклона преодолел расстояние от севера Скандинавии до острова Вайгач. И атмосферные фронты вихря были весьма активными. 13 августа в Коми ветер в порывах достигал 25 м/с, в Мурманской области прошли сильные дожди, до 15 мм. В ночь на 14 августа в Архангельской области выпало до 18 мм осадков.



15 августа циклонический вихрь переместится в море Лаптевых, уступая место антициклону. На Кольском полуострове местами пройдут небольшие дожди, воздух днем прогреется до 10..15, в центральных районах до 18 градусов. Небольшой дождь ожидается и в Архангельской области, температура воздуха 14..19 градусов. В Республике Коми дожди различной интенсивности, на северо-востоке порывы ветра 9-14 м/с, днем термометры покажут 15..20 градусов, на крайнем севере 8..13. / meteonovosti.ru /



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