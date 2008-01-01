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На Чукотке ветер усилится



ИА "Метеоновости" / 12:54 Вторник, 14 августа



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на Чукотке, но из-за атмосферных фронтов, пересекающих регион, ситуация неспокойная. На востоке полуострова 13 августа ветер в порывах усиливался до 24 м/с. В ночь на 15 августа порывы достигнут 27 м/с.



Днем 15 августа осадков не ожидается, на побережье Берингова моря ветер усилится до 17-22 м/с, днем термометры покажут 10..15 градусов, местами до 25, на арктическом побережье местами 5..10 тепла. В дальнейшем температура повысится до 13..18 градусов, местами 23..28, и даже на арктическом побережье 3..8 градусов, ветер 12-17 м/с, 17 августа в западной половине пройдут дожди. / meteonovosti.ru /



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