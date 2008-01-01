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Новости погоды
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение
ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 14 августа
По югу Приморья разгуливали атмосферные фронты. 13 июля прошли дожди, временами сильные, в отдельных районах с грозами. Воздух прогрелся до 23..25 градусов, а количество осадков достигло 44 мм. В самом Владивостоке выпало до 41 мм осадков.
Ненастная погода сохранится в Приморье и в ближайшие дни. Поскольку облачность атмосферных фронтов объединилась с облачностью бывшего тайфуна "Яги". Атмосферные фронты обогатились влагой и обострились. Из-за этого интенсивность дождей в Приморье будет увеличиваться. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, возможны грозы и порывы ветра до 19-24 м/с. Из-за сильных дождей ожидается подъем воды в реках с подтоплением в отдельных районах низинных мест. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. / meteonovosti.ru /
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