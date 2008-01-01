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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 14 августа

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..23 градуса, Северном 21..24 градуса, Северо-восточном 21..23 градуса, Восточном 21..22 градуса, Юго-восточном 21..23 градуса, Южном 20..23 градуса, Юго-западном 21..22 градуса, Западном 20..22 градуса, Северо-западном 22..23 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+22
Ср.
15 авг.
+29
Чт.
16 авг.
+23
Пт.
17 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Айн		 -5
Оруро

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Редландс

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