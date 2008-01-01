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Медовый Cпас -тепло припас!



ИА "Метеоновости" / 12:13 Вторник, 14 августа







Считалось, что с этого дня в Средней полосе России заканчивается лето. Ласточки и стрижи готовятся к перелету в теплые края. Говорили, "прошел первый спас - провожай лето". А погода бывала разной. Чаще всего - дождливой. Ведь этот день еще называет мокрым спасом. Второй Спас, Яблочный, отмечают 19 августа. И если Медовый Спас еще теплый, то уже Яблочный Спас - встреча осени. Ночи становятся холоднее. А к концу августа погода и вовсе осенняя. В Москве, от первого Спаса до последнего, средняя суточная температура воздуха понижается на 3 градуса.



Сегодня, 14 августа, в Москве 23..25 градусов и без осадков, к 19 августа погода станет более облачной, но не менее теплой.



Считается, что если Яблочный Спас сухой, то и осень будет сухая, а если ясный, то это к суровой зиме. / meteonovosti.ru /



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