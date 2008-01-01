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Грозовые дожди прошли в Бурятии



ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 14 августа



Непогода обрушилась в минувший день, 13 августа на южные районы Бурятии. Прошли дожди, местами сильные, прогремели грозы. В поселке Монды Тункинского района выпало до 56 мм осадков - более половины месячной нормы. Выпавшие осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха заметно понизилась - жара ослабела.



15 августа атмосферные фронты доберутся до севера Бурятии, а на юге атмосферное давление начнет расти - приблизится антициклон, но из-за неустойчивости на высоте снова не обойдется без грозовых дождей и ливней, ветер в порывах будет усиливаться до 24 м/с, возможен град. Днем термометры покажут 17..22 градуса, на юге 24..29. / meteonovosti.ru /



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