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Новости погоды
Грозовые дожди прошли в Бурятии
ИА "Метеоновости" / 11:25 Вторник, 14 августа
Непогода обрушилась в минувший день, 13 августа на южные районы Бурятии. Прошли дожди, местами сильные, прогремели грозы. В поселке Монды Тункинского района выпало до 56 мм осадков - более половины месячной нормы. Выпавшие осадки были связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха заметно понизилась - жара ослабела.
15 августа атмосферные фронты доберутся до севера Бурятии, а на юге атмосферное давление начнет расти - приблизится антициклон, но из-за неустойчивости на высоте снова не обойдется без грозовых дождей и ливней, ветер в порывах будет усиливаться до 24 м/с, возможен град. Днем термометры покажут 17..22 градуса, на юге 24..29. / meteonovosti.ru /
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