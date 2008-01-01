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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 14 августа



Не особенно жарко в столичном регионе и во второй рабочий день недели. Максимальная температура в городе от 23 до 25 градусов, что по сравнению с прошлым годом немногим ниже, в 2017 году в этот день было +25.5 градуса. С учетом нынешней ночной температуры сегодняшние сутки будут по-летнему теплыми с температурой на пару градусов выше обычной. Но погоду в этот день лета "бросало то в жар, то в холод". Абсолютный температурный минимум +1,8 градуса отмечен в 1897 году, абсолютный максимум 34,1 градуса был в 1948 году. Суточный максимум осадков остался в 1973 году, когда выпало 49,1 мм осадков. С учетом месячной нормы, а она в августе 77 мм, это составляет 64%. / meteonovosti.ru /



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