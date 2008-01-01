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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:35 Вторник, 14 августа

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 22..27 градусов. Ветер западный 5-10 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

Во вторник в Москве и области ожидается сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, а фон атмосферного давления окажутся в пределах климатической нормы. Такая погода по температурно-влажностному и кислородному режиму будет комфортной и принесет облегчение метеозависимым людям, которые плохо переносят духоту с жарой. Нормальное содержание кислорода в воздухе, которое в летние дни в больших городах чаще всего характеризуются условиями "дефицита и гипоксии", в этот день также является благоприятным фактором, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, связанными с кислородной недостаточностью. / meteonovosti.ru /
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