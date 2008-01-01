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Новости погоды

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В Сочи объявлялось экстренное предупреждение

ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 13 августа

  На черноморском побережье Краснодарского края погода стоит жаркая, но часто бывают ливни с грозами.

Вот и вчера 12 августа над акваторией Черного моря в Сочи прогнозировали возникновение смерчей. На курорте также ожидались сильные ливни с градом и грозой. Поэтому и объявлялось экстренное предупреждение по непогоде: "Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, на реках возможны резкие подъемы уровня воды. Кроме того, велик риск схода селей в горах Сочи".

В воскресенье отмечался кратковременный дождь с грозой, местами были сильные дожди. В Хостинском районе в середине дня над морем на значительном удалении от берега наблюдалось зарождение смерчей, не достигших поверхности воды. / meteonovosti.ru /
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