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В Сочи объявлялось экстренное предупреждение



ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 13 августа



На черноморском побережье Краснодарского края погода стоит жаркая, но часто бывают ливни с грозами.



Вот и вчера 12 августа над акваторией Черного моря в Сочи прогнозировали возникновение смерчей. На курорте также ожидались сильные ливни с градом и грозой. Поэтому и объявлялось экстренное предупреждение по непогоде: "Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, на реках возможны резкие подъемы уровня воды. Кроме того, велик риск схода селей в горах Сочи".



В воскресенье отмечался кратковременный дождь с грозой, местами были сильные дожди. В Хостинском районе в середине дня над морем на значительном удалении от берега наблюдалось зарождение смерчей, не достигших поверхности воды. / meteonovosti.ru /



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