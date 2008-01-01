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В Москве усилился ветер



ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 13 августа



В Москве в тыловой части циклона сегодня днем ветрено. В 12 часов дня на юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково ветер усилился до 16 м/с. Такие же порывы отмечены в районе аэропорта Шереметьево. Ветрено было и в других районах города, в основном порывы 10-13 м/с. Ветреная погода сохранится в столице до вечера. / meteonovosti.ru /



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