Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 13 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 20..22 градуса, Северо-восточном 20..22 градуса, Восточном 20..21 градус, Юго-восточном 21..23 градуса, Южном 20..22 градуса, Юго-западном 20..21 градус, Западном 19..21 градус, Северо-западном 20..21 градус.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20..22 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /