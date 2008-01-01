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Новости погоды

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Самый сухой август в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:51 Понедельник, 13 августа

  Из-за преобладающего влияния антициклонов в Москве за прошедшие дни месяца выпало всего 4 мм дождя по станции ВДНХ. Такой дефицит осадков за первую половину августа наблюдается впервые в истории метеонаблюдений с 1948 года. Следует заметить, что даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 мм осадков. И в знойном 1972 году тоже перепадали дожди.

Пальма первенства всего месяца по засушливости принадлежит 1938 году, когда за весь август выпало менее 1 мм осадков. В нынешнем году ситуацию уже в ближайшее время исправит циклон с северо-запада. Уже в середине текущей недели синоптики ожидают кратковременные дожди, которые снимут проблему с засушливостью нынешнего августа. / meteonovosti.ru /
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