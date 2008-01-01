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Новости погоды

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В Сибири прошли рекордно сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 13 августа

  В циклоне над севером Сибири рекордные дожди прошли в п. Диксон. За сутки 12 августа там выпало 14,5 мм осадков, тогда как самое большое количество для этого дня составляло 11,5 мм и было это более 60 лет назад, в 1957 году. На юге проявил активность волновой атмосферный фронт, принадлежащий тоже к системе этого циклона. В Новосибирской области (г. Барабинск) выпало за 12 августа 31,7 мм при прежнем суточном рекорде 20 мм за 1903 год. Сильные дожди отмечались и в других регионах Сибири. Так, в той же Новосибирской области, в п. Усть-Тарка выпало за вчерашний день, 12 августа 29 мм, ночью тоже шел дождь, в сумме это составило 38 мм. Дожди охватили и Кемеровскую область, до 24 мм в Мариинске за день 12 августа. На юге Красноярского края до 28 мм в Пировском. Сильный дождь отмечался в Хакасии (Ненастная до 19 мм), Республике Алтай (Кызыл-Озек, если учитывать день 12 августа и ночь на 13 августа, то выпало 51 мм).

И сильные дожди будут продолжаться. С возвращением антициклона и прояснениями в Западной Сибири потеплеет, а в Восточной Сибири установится относительно прохладная погода. / meteonovosti.ru /
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